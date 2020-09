Faustão comenta exclusão de César Menotti na Dança dos Famosos

Fausto Silva anunciou, neste domingo (6), o elenco completo da Dança dos Famosos 2020 e ainda explicou a exclusão de César Menotti no elenco. No Domingão do Faustão, o apresentador confirmou que o sertanejo foi convidado, mas acabou cortado por causa de seu peso.

Na verdade, o peso do cantor o coloca dentro grupo de risco para o novo coronavírus. Por isso, ele não poderia participar da temporada 2020 do quadro, que acontecerá em meio à pandemia.

“O César Menotti já está treinando, está ensaiando porque ele será um dos astros da Dança dos Famosos 2021. Ano que vem, o pai da Maitê vai estar dançando aqui!”, revelou o apresentador, assim que o dominical voltou de um intervalo comercial com a música Ciumenta, da dupla que Menotti forma com Fabiano, de fundo.

Recentemente, em entrevista para o programa de Leo Dias na rádio Jovem Pan, o cantor explicou o motivo pelo qual ficou de fora da Dança dos Famosos.

“Após a última entrevista que eu fiz, logo em seguida minha assessoria me ligou e disse que eu não estaria mais por causa da obesidade”, destacou o sertanejo.

Na edição de ontem do Domingão, Faustão anunciou os nomes dos atores Marcelo Serrado e André Gonçalves, a cantora Luiza Possi, o apresentador e ator Felipe Titto, e as atrizes Lucy Ramos e Guta Stresser.