Fausto Silva aparece à vontade de bermuda e surpreende público da Globo

Fausto Silva abriu o seu programa deste domingo (06) com uma reedição do quadro Cãopeão. A atração consta em exibir vídeos fofos do melhor amigo do homem e surpreendeu por mostrar um momento íntimo entre o apresentador e o seu animal de estimação, o Pelé.

Nas imagens exibida no telão do dominical, Faustão surge brincando com o cãozinho da raça Bernese, de apenas sete meses. Os telespectadores comentaram sobre o líder do Domingão de forma mais descontraída utilizando bermuda, camiseta, óculos escuros e tênis, enquanto brincava com o cachorrinho na varanda da sua casa.

“Meu grande companheiro da pandemia. Eu e o glorioso Pelé, sete meses [tem] essa criatura”, disse Fausto Silva. O momento de ternura entre cachorro e dono repercutiu nas redes sociais. “Minha mãe ficou muito chocada ao ver o Faustão de bermuda. Queria ter gravado a reação dela kkkkk”, comentou um divertindo-se.

“Mano, olha o Faustão de bermuda, que coisa estranha”, estanhou outro. “O Faustão de bermuda e óculos escuro brincando com um cachorro. Imagem mais linda do dia!”, elogiou um terceiro. “Pra incluir na antologia de grandes momentos da TV durante a pandemia: Faustão de bermuda brincando com o cachorro na varanda do seu apartamento”, elegeu o jornalista Chico Barney.