Favoritos ao título, candidatos a MVP, novas regras e protocolos; veja o guia definitivo da temporada

A NFL está de volta! Foram sete meses de espera. Mais do que o comum, já que, por conta da pandemia do coronavírus, não houve pré-temporada. Foram meses de incertezas, sem saber se de fato a bola oval voltaria a voar. Mas nesta quinta-feira, quando o atual campeão Kansas City Chiefs entrar em campo diante do Houston Texans, às 21h (de Brasília), na tela da ESPN e do ESPN App, a liga de futebol americano estará oficialmente de volta.

Os canais Disney (ESPN e Fox Sports) transmitem a temporada completa da NFL mais uma vez, com o caminho completo desde a temporada regular até o Super Bowl LV,

Como de costume, cada temporada da NFL traz novidades e desafios. E em 2020 não será diferente, ainda mais no meio de uma pandemia.

O que esperar dos times? Quais são as novas regras? Teremos público nos estádios? Veja abaixo as respostas para as principais perguntas do começo da temporada 2020:

Novas regras

A principal mudança na estrutura da competição será a adição de dois times nos playoffs, um em cada conferência, já a partir desta temporada. Agora, apenas os cabeças-de-chave número 1 da AFC e NFC têm folga na primeira semana da pós-temporada..

Algumas regras que dizem respeito ao jogo em si também foram alteradas:

Expansão da proteção de um jogador considerado indefensável em kickoffs e retornos de punt;

Expansão do replay em jogadas de pontuação ou turnovers inicialmente negadas por uma falta agora de forma permanente;

Acabaram com um buraco na regra que permitiu que New England Patriots e Tennessee Titans gastassem tempo excessivo do relógio ao cometer diversas faltas de dead ball na última temporada.

“Respeitável público”

Mesmo diante da pandemia, a NFL permitiu aos times que tenham público em seu estádios, desde que tal ato esteja de acordo com as leis sanitárias locais onde a franquia sedia suas partidas.

Seis equipes manifestaram planejamento de ter público em suas casas. Browns e Bengals querem no máximo 6 mil pessoas no segundo e terceiro jogos da temporada como mandantes. Os Jaguars querem o estádio operando com 25% de sua capacidade de fãs, enquanto os Chiefs planejam ter 22%. Os Dolphins terão 13 mil fanáticos na faz primeira apresentação em casa, enquanto os Cowboys anunciaram a intenção, mas ainda não definiram como será, nem a quantidade de público.

A maioria das equipes optou por considerar público no estádio apenas se as condições sanitárias da pandemia melhorarem, enquanto os Raiders, que estreiam em Las Vegas, já disseram que não terão torcida em toda a temporada 2020.

A NFL obriga qualquer torcedor no estádio a usar máscaras e proíbe qualquer tipo de entretenimento nas partidas como mascotes, cheerleaders e bandas.

Protocolos da COVID-19

Mesmo não estando em uma bolha como a NBA, a NFL testa diariamente atletas e membros dos times envolvidos nas operações de cada franquia. O relatório divulgado na terça-feira aponta que 44.510 testes foram realizados em 2.641 atletas e 5.708 membros de staff na última semana. Desta leva, somente um caso positivo para COVID-19 entre jogadores e outros sete entre comissões técnicas e personnel.

Em caso de um teste positivo entre jogadores ou membros do staff dos times, a pessoa será isolada e irá para casa, sem qualquer contato com o restante do elenco ou comissão técnica.

Para voltar ao time e ao CT, caso seja um contaminado assintomático, o mesmo só poderá regressar depois de pelo menos 10 dias de quarentena e dois testes de PCR negativos em sequência. Para casos sintomáticos, ao menos 10 dias afastado e 72 horas depois de os sintomas desaparecerem.

Os jogadores também terão regras a serem respeitadas em meio à pandemia. Em caso de não cumprimento das mesmas, os atletas podem ser multados.

Os atletas estão proibidos de:

Irem a casas noturnas ou bares com público de mais de 10 pessoas sem usar máscara;

Ir a um show ou evento de entretenimento;

Ir a uma reunião em casa com mais de 15 pessoas sem usar máscara;

Ir a eventos esportivos (sem ser os próprios jogos do time) e sentar em camarotes sem usar máscara.

O que esperar de cada time?

As 32 franquias tiveram uma intertemporada atípica. Training camps afetados, jogos de pré-temporada cancelados, e a dúvida sobre a forma técnica e física dos jogadores paira no ar.

O comentarista dos canais ESPN Antony Curti analisou o que esperar de cada um dos times das oito divisões da NFL. Clique abaixo nas divisões e veja a análise de Curti:

AFC LESTE E OESTE

AFC NORTE E SUL

NFC LESTE E NORTE

NFC SUL E OESTE

Põe pãm!

Se por um acaso você “dormiu” demais nos últimos meses, nenhuma contratação foi tão bombástica de uma temporada para outra quanto a saída de Tom Brady do New England Patriots depois de 20 anos – e sua ida para o Tampa Bay Buccaneers.

Outros nomes badalados que trocaram de equipe foram Cam Newton (Carolina para New England), Teddy Bridgewater (New Orleans para Carolina), Philip Rivers (Chargers para Indianapolis), DeAndre Hopkins (Houston para Arizona), Jadeveon Clowney (Seattle para Tennessee), Nick Foles (Jacksonville para Chicago), Stefon Diggs (Minnesota para Buffalo) e Rob Gronkowski deixou a aposentadoria para se juntar a Brady novamente, agora em Tampa.

Quando e onde é o Super Bowl?

O Super Bowl LV será realizado em Tampa, na Flórida, no dia 7 de fevereiro de 2021. Ainda não se sabe se teremos público ou não, muito menos show do intervalo.

Fato é que nunca um time jogou a decisão da NFL em seu estádio. Tom Brady pode quebrar mais essa marca com os Bucs.

Calendário

As 17 semanas da NFL já estão definidas com datas e horários, que podem sofrer alteração nas partidas de prime time na TV norte-americana a partir da semana 12.

Na semana 1, serão OITO dos 16 jogos da rodada transmitidos, veja a lista completa AQUI.

Para ver o calendário completo, clique aqui!

Bem-vindos a fabulosa Las Vegas

Pela primeira vez em sua história, a NFL terá um time baseado em Las Vegas. Os Raiders deixaram de vez a Califórnia, se mudaram para a “Cidade do Pecado” e estreiam em 2020 seu novo estádio de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,5 bilhões), porém sem público o ano todo.

Essa foi a única mudança física de franquia que teremos em 2020. E é importante lembrar: o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas.

Atitude contra o racismo

Depois de anos de debate, a franquia de Washington optou por tirar o “Redskins” de seu nome, por remeter ao racismo contra os nativos norte-americanos.

Em 2020, a franquia terá um logo genérico e se chamará apenas “Washington Football Team” até decidir um novo apelido.