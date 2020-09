‘Fazedora de anjos’, Danielle surpreende e faz Celina morder a língua · .

Danielle (Renata Sorrah) vai fazer Celina (Ana Rosa) morder a língua na reta final de Fina Estampa. A rival descobrirá que a loira viajará para o Chade, país no centro-norte do continente africano, para se tornar parteira. Durante toda a trama da novela das nove, a avó de Pedro Jorge (Vitor Colman) chamava a ex-médica de “fazedora de anjos”, uma profissional que realiza abortos clandestinamente. As cenas irão ar nesta quinta (17).

Durante uma conversa com Pedro Jorge, a namorada de Enzo (Julio Rocha) contará sobre seus planos para o sobrinho: “No Chade? Não sei nem onde é isso”, perguntará a criança, confusa com a partida da tia.

“Nunca vi nada mais ridículo”, debochará Celina, ao ouvir a conversa entre os dois. Já Henrique (Jaime Leibovitch) dará o maior apoio à iniciativa. A loira aproveitará para agradecer o veterano e alfinetará o comentário ácido da rival.

“É ridículo mesmo, Celina! Uma médica competente como eu tendo que trabalhar como parteira num país distante porque não quer desperdiçar uma gama de conhecimento. É ridículo sim”, retrucará a ex-chefe de Glória (Monica Carvalho).

A aliada de Beatriz (Monique Alfradique) não se fará de rogada e continuará a atacar seu desafeto. “A pecadora quer virar santa…”, responderá Celina. Rapidamente, a loira virará o jogo e “pisará” na avó de Pedro Jorge.

“Nem santa, muito menos missionária! Mas alguém que, se precisar, vai até o final do mundo para fazer o mais gosta na vida: trazer criança ao mundo. É isso”, finalizará Danielle, orgulhosa com sua decisão de se tornar parteira.



Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

