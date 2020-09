Felipe Andreoli reclama de dores e é afastado do Globo Esporte

A Globo decidiu afastar Felipe Andreoli do seu trabalho. Isso porque o titular da versão paulista do Globo Esporte reclamou de “leve dor de garganta”. Como precaução, ele vai se recuperar em casa.

Em seu Twitter, o apresentador garantiu que está “ótimo”, apesar do problema. O ex-CQC não deu uma previsão de retorno para o comando do programa esportivo.

A Globo tomou esta atitude por questões de segurança em decorrência da pandemia de coronavírus. Com isso, Felipe Andreoli passou o comando da atração para Felipe Diniz, que já apresentou o formato na ausência do jornalista.

“Salve galera! Hoje uma leve dor de garganta me tirou do Globo Esporte. Eu tô ótimo, só com essa dorzinha incômoda. Pelos protocolos de segurança e pelo bem-estar da redação eu fico fora. Volto assim que estiver zerado. Hoje, Felipe Diniz toca o nosso barco do GE!”, escreveu o famoso.

Recentemente, o apresentador abriu o coração e celebrou o momento no comando do programa. “Faz 2 semanas que o Globo Esporte tá de volta. E nem deu tempo de meter aquela foto com textão… A gente tava tão ansioso, tão curioso pra essa volta… A dedicação do nosso time nessa volta foi de deixar orgulhoso e feliz com essa equipe. Que bom que o público também tava com essa saudade. A gente fica muito feliz“, destacou ele.

“Nós não sabíamos como ia ser, o clima pra ver e falar de esporte, como ia estar essa conexão com esta paixão… Mas ela se mostrou firme e forte. Acho que o esporte dá pra gente essa pequena oportunidade do escape, da fuga deste dia a dia que está tão triste, absurdo e surreal. E sem amor. O esporte traz o amor, a paixão, faz o coração acelerar pro bem. E a gente tá aqui pra contar essas histórias pra vocês. Obrigado pela companhia de segunda a sábado“, agradeceu o jornalista.

