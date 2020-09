Felipe Araújo revela que já traiu e entrega razão do término com Munik Nunes

Felipe Araújo e Munik Nunes assumiram um romance em dezembro de 2019 e aproximadamente 1 mês depois deram fim ao enrosco, em circunstâncias nada esclarecedoras. O sertanejo foi entrevistado por Matheus Mazzafera, para um vídeo no YouTube, e fez algumas revelações.

De forma breve, o cantor confessou que já traiu uma de suas namoradas na época em que tinha 17 anos, mas que voltou com a garota — que tinha 19 anos — dois meses depois. Sobre tocos, o irmão do saudoso Cristiano Araújo foi direto: “Nunca terminaram comigo. Eu tive quatro relacionamentos”.

No vídeo, Mazzafera surpreendeu com a seguinte pergunta, num papel: “A Munik veio no canal e disse que você apareceu namorando outra enquanto estavam ficando. Qual a sua versão da história?”. Felipe até tinha a opção de passar a pergunta, mas não se acovardou: “Tinha a questão da distância, eu estava numa vibe e ela estava em outra vibe”.

Indiretamente desmentindo a versão de Munik, Felipe Araújo explicou como fez a fila andar: “As coisas não estavam dando certo e eu encontrei uma pessoa, depois, que eu gostava. Comecei a gostar e rolou. Não deu certo e eu conheci a Estela”.

“Quando a gente começou a namorar, foi uma coisa muito intensa desde o primeiro dia. Estou muito feliz com o relacionamento”, prosseguiu o artista, enaltecendo o namoro com Estella Defant, que começou em janeiro deste ano.

Confira: