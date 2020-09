Felipe e Rodrigo Simas desabafam e lamentam morte da avó paterna

View this post on Instagram

Nem toda despedida é na hora da partida. Começo por nosso último encontro. Minha vó tinha envelhecido ao ponto de depender dos filhos como os recém nascidos dependem dos pais. Meu pai disse que já não mais comia, estava a base de água e sol da janela. De verdade, nesse nosso último encontro, disse que a amava e mesmo ela tendo respondido, já aceitava, com o coração em paz, a falta que ela faria no futuro próximo da nossa família. A imagem que guardo, desde minha infância, é de uma Vó de casa cheia. De uma Vó que tinha adoração pela Santa Ceia, enquanto as nossas, eram ceias cheias de “confusão”. Por fora ela ficava nervosa com o caos causado pelo encontro dos primos, irmãos, noras, genros, agregados, etc. mas por dentro, por dentro acredito que regozijava por ser a matriarca da família. Foi em um desses encontros que nos despedimos. Ela, eu e meu irmão. Em meio aos gritos, gargalhadas e muitas conversas paralelas, ela sai de sua cabeceira, atravessa a sala de jantar, interrompendo um papo nosso que só tinha surgido para que pudéssemos ser interrompido por ela. Ela nunca tinha nos olhado daquela maneira. Com olhos eternos e brilhantes feito estrelas. Segurou nossas mãos e disse que nos amava, muito. Essa é a avó que guardo na memória. Essa despedida, que não foi no momento da partida, foi tão doce quanto o bolo de doce de leite e suspiro que ela fazia… O nosso consolo é saber que ela está nos braços do Pai.