Felipe Neto revela ter perdido campanha de R$ 2 milhões por causa de posicionamentos

Felipe Neto usou sua rede social para desabafar sobre uma derrota que sofreu. Nesta quinta-feira (3), o famoso contou que perdeu uma campanha que lhe renderia R$ 2 milhões.

De acordo com o próprio influenciador, o seu nome foi vetado na empresa por causa de seu posicionamento político. Apesar do desabafo, o empresário não citou o nome da organização e não deu detalhes da campanha.

“Hoje recebi a notícia de que uma campanha que já tinha sido aprovada foi vetada pelo board de sócios da empresa por causa do meu posicionamento político. Era uma campanha de 2 milhões de reais”, iniciou o famoso.

Felipe Neto ainda avisou: “Um dia vocês vão saber dos detalhes dessas histórias todas e todos os detalhes de bastidores”.

“Não precisam comemorar, gado, o dinheiro não me fará falta, graças a Deus… A maior parte iria pra institutos e doações, anyway. Mas eu to anotando e salvando todas as histórias e os nomes. Isso tudo será exposto em algum momento”, disparou o youtuber.

