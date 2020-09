Felipe Titto é cotado para elenco da Dança dos Famosos 2020

Felipe Titto fechou com a Globo e irá participar do Dança dos Famosos 2020, no Domingão do Faustão. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator é um dos 12 artistas escolhidos para a competição.

Procurada pela publicação para falar sobre a participação de Titto, a assessoria da emissora se pronunciou por nota: “O elenco completo do ‘Dança dos Famosos’ será revelado pelo Fausto Silva no Domingão do Faustão“.

“Como você sabe, não antecipamos quem estará no quadro. Esta revelação é sempre feita no programa“, completou o comunicado da Globo.

Vale lembrar que, no último domingo (30), Faustão anunciou 6 nomes de artistas que estarão na competição que se inicia no próximo dia 13. São eles: a modelo Isabeli Fontana, o cantor Belutti (da dupla com Marcos), as atrizes Danielle Winits e Giullia Buscacio, o jogador de futebol Zé Roberto e o ator Henri Castelli.

Por causa da pandemia de coronavírus, o anúncio, desta vez, não foi presencial. A equipe do ‘Domingão’ também enfrentou dificuldades para fechar o elenco. Segundo informações ventiladas em sites especializados, isto levou à opção pelo anúncio em duas partes.

Para a’Dança’, a produção terá o auxílio de um avião fretado pela Globo para o transporte do elenco na ponte-aérea Rio de Janeiro x São Paulo. No palco, os jurados serão separados por placas de acrílico.