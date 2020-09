Felipeh Campos causa com declaração sobre Reynaldo Gianecchini

Reynaldo Gianecchini revelou em entrevista recente que não é gay, mas fica com pessoas de todos os sexos, e isso fez com que ele acabasse virando assunto no programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão. Na ocasião, porém, o jornalista Felipeh Campos acabou dando uma bola fora.

Ao se pronunciar sobre o assunto em rede nacional, ele tentou descrever a pansexualidade, com a qual o ator se identifica, e disparou: “O Gianecchini disse que curte de tudo. Por exemplo, eu posso pegar uma torta de morango”. Imediatamente, ele foi detonado pela comunidade LGBTQ.

Isso porque a pansexualidade, na verdade, define uma pessoa que se atrai por pessoas, independente do gênero, e não por “qualquer coisa”. Nas redes sociais, uma pessoa rebateu: “Torta de morango deve estar no lugar do seu cérebro, meu querido. Pansexualidade é com pessoas”.

“Quando você não entende de algo sobre o assunto você corre atrás para fazer pesquisa, e tentar compreender um pouco sobre o determinado assunto. Ele é formado em jornalismo, pelo menos, deveria fazer valer a profissão que escolheu”, disparou outra internauta.

“Tem gente que não pode ver um vergonha que já quer passar”, debochou mais um. Vale lembrar que, em entrevista para a agência EFE, Gianecchini declarou: “Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Eu me considero tudo ao mesmo tempo”.

“Se existir uma palavra para mim, então é ‘pan’ [pansexual], porque ‘pan’ é tudo. Nunca quis levantar nenhuma bandeira. Acredito na liberdade de ser o que cada um quiser ser. Todo mundo tem muitos lados dentro de si mesmo e que a sexualidade reflete muito isso“, concluiu.

Confira a declaração de Felipeh Campos a partir do minuto 01:01:38: