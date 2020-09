Fenômeno, Lucifer lidera ranking de audiência no streaming; veja o top 10 · .

A diabólica Lucifer provou a sua força na Netflix no ranking de audiência feito pela Nielsen, uma espécie de Ibope dos Estados Unidos. Na semana da estreia da quinta temporada, o drama protagonizado por Tom Ellis foi o mais visto no streaming, superando sucessos consagrados e The Umbrella Academy, a líder nos dois levantamentos anteriores.

Desde o começo deste mês, a Nielsen divulga as atrações mais vistas por telespectadores nos EUA nas mais diversas plataformas. Na lista atual, que computou números entre os dias 17 e 23 de agosto, pela primeira vez entraram na conta programas da Hulu e do Disney+, se juntando aos da Netflix e Amazon. Porém, mais uma vez, só conteúdo disponível na Netflix entrou no top 10.

Diferentemente da medição no Brasil (por pontos que equivalem a domicílios) ou do que a própria Nielsen faz com a programação da TV aberta e paga americana (números de telespectadores absolutos), a métrica dos streamings leva em consideração os minutos assistidos. Lucifer ficou em primeiro, com 1,59 bilhão de minutos vistos em sete dias.

Esse desempenho deixa a Netflix contente por ressuscitar Lucifer após o cancelamento feito pela rede Fox. O drama tem uma legião de fãs que chiou com o fim, anunciado em 2018, após a terceira temporada. A gigante do streaming bancou uma nova temporada e iria acabar com a série na atual leva, mas decidiu fazer só mais um ano, o sexto, que será a último mesmo.

A série chegou a esse ponto porque, como praxe, alguns telespectadores passaram a maratonar os capítulos anteriores para relembrar o que aconteceu antes da estreia da quinta temporada, no dia 21 do mês passado. Nesse ranking, a Nielsen considera uma atração como um todo e não apenas os episódios mais novos.

Então líder, The Umbrella Academy caiu para o terceiro lugar, também superada pelo desenho A Lenda de Korra, que é original da Nickelodeon, mas disponibilizada nos EUA pela Netflix. As primeiras cinco colocações foram completadas por The Office (2005-2013) e Shameless.

Séries veteranas de terceiros que bombam na Netflix permaneceram entre as mais vistas, como Grey’s Anatomy, NCIS e Criminal Minds (2005-2020). Além de Lucifer, a outra atração que estreou no top 10 foi Caçadoras de Recompensa.

Confira abaixo as dez séries mais vistas em plataformas de streamings nos EUA:

1) Lucifer: 1,59 bilhão de minutos assistidos;

2) A Lenda de Korra: 1,25 bilhão;

3) The Umbrella Academy: 1,09 bilhão;

4) The Office: 928 milhões;

5) Shameless: 802 milhões;

6) Grey’s Anatomy: 764 milhões;

7) Power: 761 milhões;

8) Criminal Minds: 713 milhões;

9) NCIS: 533 milhões;

10) Caçadoras de Recompensa: 422 milhões.

