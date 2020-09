Fernanda Paes Leme e Bruno Gagliasso discutem enquanto Babu se diverte

Fernanda Paes Leme teve uma discussão com o amigo Bruno Gagliasso. Os atores participavam de uma transmissão, nas redes sociais, na semana passada. Com bom humor, o ex-BBB Babu Santana, que participava da live, teve que intervir na conversa para “apartar” a briga.

“Parecem meus filhos“, divertiu-e Babu, amenizando os ânimos. No Twitter, a atriz publicou um print de uma conversa por mensagem com Gagliasso, em que corrige um erro de inglês do colega.

“É fake live, com ‘v’, não life”, escreveu Fernanda, sobre um erro de ortografia de Bruno na websérie, “Fake Live”. “Odeio inglês“, justificou Bruno Gagliasso.

Diante da exposição, a apresentadora disse: “A única coisa que me assusta nessa mensagem é meu nome estar gravado como Fernanda Paes Leme [no celular de Bruno]. Está bravo comigo, Bruno? Vai fazer inglês antes de discutir comigo, meu anjo”.

Nos comentários, os seguidores entraram na brincadeira. “Nossa foi a primeira coisa que pensei, o nome inteiro haha até a gente que nem te conhece chama você de Fê ou Fepa”, disse um internauta.

“Quando alguém reclamar porque não respondo ou demoro a responder mensagens, vou mostrar esse print com a informação de mais de 700 mensagens represadas. Esse é o lead”, afirmou outra.

“O que me assusta é ter 765 notificações de mensagens! Ou seja, ele não ignora só os reles mortais, como eu, ele ignora os amigos íntimos que tem o whats dele também. Estranhamente, me sinto um pouco melhor com isso hahah“, comentou mais um.

