Fernando Zor se diverte com várias mulheres e deixa Maiara de fora

A novela de Fernando Zor e Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, parece estar longe de terminar. Quando todos imaginavam que eles estavam se reaproximando, o sertanejo pegou os fãs de surpresa.

Neste final de semana, o músico que faz dupla de Sorocaba foi flagrado passando o feriado muito bem acompanhado no interior do Paraná, com belas mulheres ao seu redor, na casa da diretora de estilo Rita de Cássia Ferreira.

Todos eles pareciam muito animados, com drinks na mão durante um passeio de lancha pelas praias de Porto Rico, segundo informações do colunista Leo Dias, fazendo com que os fãs da sertaneja ficassem bravos.

A viagem teve início na última quarta-feira (2) e muita gente teme pelo que Maiara, ex do cantor, pode estar sentindo, já que ela sempre se mostrou bastante emotiva com relação aos acontecimentos amorosos.

“E surpreende um total de 0 pessoas. Maiara, amiga, segue o baile”, aconselhou uma fã. “Fernando Zor parece aqueles moleques querendo se aparecer”, detonou outra. “Não perdeu, se livrou. Uma mulher daquela…”, afirmou mais uma.

Vale lembrar que, nesta semana, Maiara usou as redes sociais para exibir sua bela maquiagem, mas também para fazer um leve desabafo. Com os cabelos presos para trás e uma blusa de frio, a artista aproveitou para mandar um recado enigmático para os fãs.

“‘Um dia uma cigana leu a minha mão… Falou que o destino do meu coração… Daria muitas voltas… Mas ia encontrar você…’ Ô cigana desgramenta! Por que você me iludiu?“, escreveu Maiara, aproveitando a música da dupla Hugo Pena e Gabriel, Pra Sempre Vou Te Amar (Cigana).

