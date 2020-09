Ferramentas que auxiliam na gestão do seu negócio – Parte 2

Continue a saber mais sobre os sistemas que são ferramentas de Administração de negócios.

Nesta segunda e última parte desse artigo que fala sobre ferramentas importantes e de fácil acesso para o seu negócio, continuaremos a lhe dar as dicas que incluem os custos e as abrangências das ferramentas.

Outro sistema bastante interessante é o meu dinheiro, o app disponibiliza quatro planos que variam de gratuito à empresarial 3, com investimento a partir de R$ 11,20 mensais. Através da ferramenta é possível gerenciar toda a área financeira da organização, controlando a movimentação bancária através do cadastro das contas correntes e cartões de crédito da empresa, controlar o fluxo de contas a pagar e receber, projetar e controlar o fluxo de caixa real e estimado, definir e gerenciar centro de custos e lucros, emitir recibos, anexar documentos inerentes a pagamentos e recebimentos.

É possível também, cadastrar clientes e fornecedores além de possuir segurança de acesso (controle dos usuários) e auditoria de transações.

A plataforma Conta Azul é uma das mais famosas e completas do ramo, a startup oferece uma série de soluções para todos aos âmbitos do negócio, o sistema ERP desenvolvido para pequenas empresas conta com funcionalidades que vão desde perfis de usuários, garantindo a segurança das movimentações até a integração com a contabilidade, o que vale ressaltar, não é um serviço normalmente oferecido por outras plataformas, porém como a Conta Azul também oferece soluções e parcerias para contadores e escritórios contábeis a interação fica facilitada, permitindo até que as documentações sejam enviadas ao contador da sua empresa através da plataforma. Os planos variam do Básico até o Estendido, com valores a partir de R$ 89,90 por mês.

O Nibo é outro software de gestão financeira que oferece toda uma gama de funcionalidades aos empreendedores, além das usuais (fluxo de caixa, contas a pagar e receber, etc.) permite controlar o estoque da sua empresa automatizando as entradas e saídas de notas fiscais, controla a emissão de notas fiscais, emissão de boletos e, oferece também, importação automática dos extratos bancários, conciliação inteligente e central de cobrança.

E por fim, o Quickbooks é um software que permite o controle orçamentário, controle de custos, estoques, importação e conciliação dos extratos bancários, emissão de notas fiscais e boletos, envio de propostas para seus clientes, cadastro de clientes e fornecedores, emissão de relatórios de acordo com as categorias definidas, oferece o plano plus a partir de R$ 38,70 mensais.

Essas são algumas das várias opções disponíveis no mercado que facilitam o dia a dia do empreendedor, mas é importante ressaltar que a saúde financeira de qualquer negócio, deve ser acompanhada de perto por um contador, que é o profissional habilitado para orientar nas melhores decisões.