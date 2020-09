Ferrugem comemora investida inédita com novo álbum

O cantor Ferrugem resolveu abrir o coração e falar sobre o novo passo de sua carreira profissional. O pagodeiro lançou Tristinha, nas plataformas digitais e no YouTube. Em conversa com a coluna do jornalista Leo Dias, Ferrugem prometeu algumas surpresas.

“Esse trabalho está sendo pensado com muito carinho já há algum tempo. E vamos começar com o single Tristinha. Posso adiantar que esse é um álbum visual e que trarei muitas novidades“, começou.

“Em especial, adianto o red carpet para o lançamento do vídeo de Tristinha, que vai ser uma experiência inédita na minha carreira“, completou o pagodeiro.

O cantor confidenciou que esta foi a primeira vez que realizou este tipo de ação. Além disso, foi pioneiro ao utilizar o conceito no YouTube do Brasil. Cinco fãs do cantor, ao longo dos dias, por meio de um grupo no Telegram, foram selecionados para integrar a transmissão.

Cabe lembrar que Ferrugem era um dos nomes mais cotados para a Dança dos Famosos 2020; no entanto, o cantor resolveu que não vai encarar o desafio do quadro do Domingão do Faustão.

Em conversa com Leo Dias, o artista explicou a razão da negativa: “Eu não danço nada. Ia ser uma vergonha mundial“. Apesar de ter dito não, o músico analisou que poderia ser legal. “Eu ia me divertir à beça“, confessou. Ferrugem ainda contou que a ideia inicial era que os participantes da atração dançassem com seus companheiros. Sendo assim, ele competiria em parceria com Thaís Vasconcellos, sua esposa. De acordo com a publicação, a Globo tinha pensado nessa estratégia para que os famosos não precisassem ter contato com os professores, diminuindo a possibilidade de alguém se contaminar com o coronavírus. No entanto, a produção do programa voltou atrás e optou por manter a tradição de famosos sendo guiados por bailarinos já tarimbados. Confira: