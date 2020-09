Ferrugem perde 33 kg e abre o coração sobre processo de emagreciemnto

Ferrugem revelou detalhes sobre o seu processo do emagrecimento no Encontro, da Globo, da última sexta-feira (04). O músico está no regime desde maio do ano passado e conseguiu eliminar 33 kg, sob ordens médicas. O ruivo contou que o motivo para focar no objetivo foi o medo de morrer.

“O resultado que a Thaís estava tendo – ela perdeu 25kg – me entender que era possível. Fiz uma bateria de exames que continha 90 resultados. Desses 90 resultados, esses 90 estavam com alteração. Estava completamente comprometido. Isso me preocupou muito. Refiz os exames e estou 100%”, afirmou ele para Fátima Bernardes.

O pagodeiro disse que teve a ajuda da sua companheira Thaís, que definiu como um apoio fundamental para conseguir manter o foco. “Um não deixa o outro sair do foco, não deixa se desvirtuar. A Thaís é bem mais focada do que eu. Ela tem me ajudado muito. Com certeza eu devo bastante desse resultado a ela”, refletiu.

Ferrugem falou ainda sobre como tem sido a sua rotina durante a pandemia. “Eram 33kg. Essa quarentena me deu uma arrebentada. Tinha perdido 33kg, estava com 94kg. Já corri no meu médico, ele puxou minha orelha e a gente está de volta aos treinos”, explicou.

Dentre as vantagens de estar mais magro, o artista confessou gostar de se alimentar de forma mais saudável. “Tinha a mania horrível de, de madrugada, comer coisa pesada, fast food praticamente todo dia. Passei uma fase complicada. Estava me satisfazendo de um lado e me comprometendo do outro.”