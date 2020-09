Ficante de Neymar expõe o jogador em grupos no WhatsApp e ele toma atitude

Neymar tenta manter seus relacionamentos amorosos em discrição, mas as mulheres com quem ele fica acabam não facilitando. Foi exatamente isso que aconteceu nesta semana.

De acordo com o colunista Leo Dias, ele estaria vivendo um affair com uma estudante de nutrição paraibana, chamada Lanny Santana, que não conseguiu esconder a satisfação da conquista.

Sem medo, ela expôs os prints da conversa que teve com o craque em grupos no WhatsApp, mas ele descobriu tudo e tratou de cortar relações imediatamente.

Nas mensagens, o jogador dizia: “Vem cuidar de mim. Coisa boa”. Como o famoso é bem relacionado, o print acabou chegando até ele e o romance chegou ao fim.

Neymar, que havia curtido várias fotos da jovem, fez questão de descurtir todas elas. Lanny, vale lembrar, é bastante conhecida e popular entre os jogadores mais famosos.

Entre os prints que compartilhou, estão conversas com Vinícius Júnior, do Real Madrid, e até de David Luiz, do Arsenal.

O pedido para que ela cuidasse de Neymar veio dias depois da informação de que ele está na lista dos três jogadores do Paris Saint-Germain que foram diagnosticados com o novo coronavírus.

A informação foi dada pelo jornal L’Equipe. O atacante foi infectado após passar férias movimentadas em Ibiza em meio à pandemia.

Além do camisa 10, os argentinos Ángel Dí Maria e Leandro Paredes foram contaminados. Os dois também estavam na ilha espanhola. O trio ficará em quarentena que deve durar, pelo menos, uma semana.

O PSG não confirmou oficialmente os nomes dos atletas que foram contaminados com o novo vírus. O atacante brasileiro e os dois argentinos estavam com outros jogadores do elenco, como o goleiro Navas, os meio-campistas Ander Herrera e Marco Verratti, e o atacante Edinson Cavani.

