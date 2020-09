Ficou sabendo da última? Marketing divulgador de notícias

O Marketing divulgando notícias

Você é um empreendedor, pensou no projeto de sua empresa, investiu, mas o seu trabalho é voltado a negociar com o cliente. E ainda assim precisa lidar com tantas formas de gestão: Conhecimento, Compras, Benefícios, Projetos, e tantas outras.

Que horas você vai fazer seu marketing divulgando notícias? Que história é essa?

Não é história, é notícia mesmo, das fresquinhas!

O seu negócio pode ser amplamente divulgado em formato de notícias, através de um divulgador de notícias.

Falamos da importância do marketing para o empreendedor. Mas o empreendedor atualizado, não somente tem ciência da importância da divulgação, ele sabe que divulgar seu produto ou serviço é mais que um diferencial competitivo, é uma questão de continuar no mercado.

Como funciona o divulgador de notícias?

O divulgador de notícias é uma ferramenta oriunda do marketing digital, entretanto não somente inova porque é digital, mas na forma de atrair o cliente.

É uma forma de atingir o público chamando a sua atenção, como se fosse uma notícia, e isso pode ser um diferencial muito grande no seu ramo.

Se você é um empreendedor que tem alguma vertente do negócio na internet, o divulgador de notícias pode ser um diferencial competitivo no seu ramo.

Tenho loja física, isso serve para mim?

Sim, e não seja o último a saber, dessa novidade!

Dentro da loja física, há um comportamento alterado pelo mundo virtual, por exemplo, os clientes pesquisam produtos via celular, não mais perguntam ao vendedor.

Procure ajuda e faça a diferença, seja uma novidade!

Há empresas especializadas em ações de marketing que podem realizar esse tipo de divulgação para a sua empresa. Não importa se a sua empresa é pequena, eles divulgam todos os projetos.

Divulgar a sua empresa como uma notícia é um dos caminhos para seu sucesso!