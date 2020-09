Fies: Inscrições para vagas remanescentes abrem dia 6 de outubro

Interessados nas vagas remanescentes do Financiamento Estudantil (Fies) poderão se inscrever a partir do dia 6 de outubro.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) a divulgação do edital ocorreu nesta terça-feira (29) anunciando 50 mil vagas.

Lembrando que essa oportunidade provém das vagas não ocupadas pelos candidatos durante os processos seletivos.

Entre os principais casos pode-se citar a desistência ou então a falta de documentação na hora de efetivar a matrícula. Para o segundo semestre de 2020 o Fies distribuiu 30 mil vagas efetivas.

Quem pode recorrer às vagas remanescentes do Fies

Importante saber que o edital de vagas remanescentes do Fies não atende a todas as modalidades do programa.

É válido para o financiamento de vagas com juros zero voltado para aqueles candidatos que comprovarem renda mensal familiar de até três salários mínimos.

Os beneficiados pelo programa têm o direito de cursar graduação em uma faculdade privada com auxílio no pagamento das mensalidades. Isto é, o aluno estuda e só começa a pagar depois de se formar, mas com os juros baixos.

Evasão nas universidades

Por conta da pandemia, de acordo com órgãos ligados ao ensino superior privado afirmam que espera-se o aumento da evasão dos alunos das faculdades. A falta de emprego e diminuição de renda estão entre os principais motivos.

Além disso, o fato do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ter sido adiado, pode corroborar para que alunos desistam do processo. Ou então, pelo menos, ocasionar em um atraso no ingresso ao ensino superior.

De acordo com a Abmes, cerca de 3,5 milhões de estudantes realizam o ENEM com o intuito de ingressar em algum programa estudantil do governo. O Fies, assim como o Sisu e Prouni são os principais deles.

Desse modo, com menos estudantes realizando o Enem, menos serão os ingressos no ensino superior no ano de 2021.

Está interessado nas vagas remanescentes do programa? Então acesse o site oficial do Fies para fazer sua inscrição.