FIFA 21: lista dos melhores jogadores é revelada; Messi no topo

Estamos a poucas semanas do lançamento oficial de FIFA 21, e a EA acabou de nos agraciar com a lista dos melhores jogadores. Sem muitas surpresas, Lionel Messi se mantém como o mais “forte” do ranking — o atacante do Barcelona soma 93 pontos.

Cristiano Ronaldo (Juventus) vêm em segundo na lista, com 92 pontos. Na sequência, o top 5 tem Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Neymar Jr. (Paris Saint-Germain), os três com 91 pontos.

Os brasileiros Alisson (Liverpool), Casemiro (Real Madrid) e Ederson (Manchester City) também integram a lista dos 100 melhores jogadores. O ranking completo você pode conferir no site oficial.

FIFA 21 conta com a narração brasileira de Gustavo Villani e será lançado em 9 de outubro para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Versões para PS5 e Xbox Series X/S também serão vendidas.

