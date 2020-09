Filho armado com faca ameaça matar a própria mãe em Junqueiro

Ele foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha

Um homem de 40 anos ameaçou matar a própria mãe com uma faca, nessa terça-feira (8), no município de Junqueiro, interior de Alagoas. Ele foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada à ocorrência por populares e, chegando ao local, militares ouviram o relato da vítima, que informou que seu filho, alterado, a ameaçou de morte.

Ele fazia uso de uma arma branca, do tipo faca. Apesar do fato, não há informações do que teria deixado o filho da vítima alterado.

O suspeito, no entanto, foi encaminhado, em seguida, até o CISP [Centro Integrado de Segurança Pública] daquele município, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante por ameaça.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Fonte: Gazetaweb.com