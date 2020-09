Filho de Chorão tem carro guinchado, se “vinga” e mostra em rede social

Filho de Chorão (1970-2013), Alexandre Ferreira Lima Abrão usou o seu perfil do Instagram para compartilhar com seus seguidores uma atitude que tomou, após ter o seu carro guinchado em São Paulo.

O filho do artista, que foi vocalista da banda Charlie Brown Jr., aparece em imagem carregando uma placa de aviso sobre a situação do veículo. “Se levam teu carro, leve a canaleta!”, escreveu o jovem, que não revelou a data em que sofreu a penalidade do órgão.

Nos comentários, muitos seguidores dividiram opiniões sobre o assunto. “Agora põe na parede”, disparou um internauta. “Não deixa barato”, comentou um segundo seguidor do filho de Chorão.

“Devolve antes que dê merda”, opinou um fã. “Acho que não foi uma troca muito boa”, declarou mais um admirador de Alexandre Ferreira.

Após a publicação, ele voltou às redes sociais e esclareceu: “Não roubei o cavalete, tirei a foto e depois devolvi. Sou ‘idiota’, mas não sou burro”.

Cabe lembrar que o ato pode ser considerado um dano ao patrimônio público e até pode resultar em multa e detenção de seis meses a três anos.