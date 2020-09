Filho de Faustão aparece bem diferente três meses após bariátrica

Filho de Faustão, João Guilherme voltou a chamar a atenção dos internautas ao aparecer em foto nas redes sociais com um físico completamente diferente, após ter passado por um procedimento cirúrgico.

Nesta terça-feira (1º), o jovem utilizou o seu perfil no Instagram para compartilhar um registro na companhia de uma série de amigos, em um restaurante em Algarve, região de Portugal.

Na imagem, o herdeiro de Faustão, que passou por uma cirurgia bariátrica há alguns meses, apareceu mais magro do que nos registros anteriores. O procedimento, que aconteceu, é conhecido por Bypass, no qual é feito um grampeamento de parte do estômago para reduz o espaço da alimentação.

Cabe lembrar que, recentemente, a mãe do adolescente, Luciana Cardoso, falou ao jornal Extra que o procedimento realizado pelo jovem de 16 anos foi feito com o intuito de prevenção.

“Para emagrecer e prevenir problemas médicos futuros a que ele tinha propensão”, destacou a esposa do apresentadora da Globo.

Nos comentários da postagem, João Guilherme recebeu elogios. “Como você tá lindo”, elogiou uma internauta. “Tá lindão”, observou Hugo Gloss. “Tá fininho, hein?”, destacou César Filho.

Ver essa foto no Instagram Algarve 🇵🇹 Uma publicação compartilhada por JG (@jotagsilva) em 31 de Ago, 2020 às 1:52 PDT