Filho de Grazi Massafera em Flor do Caribe, ator já é adolescente; veja como ele está · .

Com Flor do Caribe (2013) de volta à Globo na faixa das 18h, o garoto Vitor Figueiredo começará a aparecer constantemente em cena como Samuca, filho de Ester (Grazi Massafera) com Cassiano (Henri Castelli) no folhetim de Walther Negrão. Atualmente, o ator está diferente: tem quinze anos e outras novelas da Globo em seu currículo.

Em entrevista para o É de Casa, o jovem rapaz revelou que seu primeiro teste na TV foi logo para o papel em Flor do Caribe. Ele tem boas lembranças das gravações da novela: “Com certeza foi uma honra, os dois [Grazi Massafera e Henri Castelli] são simpáticos e foram ótimos pais. Mesmo fora do estúdio, sempre brincavam comigo”.

Depois de ser Samuca na novela das seis, Vitor emendou participações em outras produções da Globo. Ele fez Em Família (2014), Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015), Dancinha dos Famosos (2015), Super Chefinhos (2017), A Cara do Pai (2016-2017) e O Outro Lado do Paraíso (2017), em que contracenou novamente com Grazi.

Crescido, Vitor Figueiredo quer voltar a atuar, mas também tem sonho de se tornar jornalista

Estudante do primeiro ano do Ensino Médio, o adolescente reforçou que tem vontade de continuar na área de atuação e continua estudando teatro. No entanto, o menino também cogita seguir em outra profissão. Fã de videogames, ele gostaria de ser repórter de e-Sports: “Eu gostava muito do Zero 1”, disse o garoto, lembrando do programa comandado por Tiago Leifert.

