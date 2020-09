Filhos mais velhos de Domingos Montagner seguem passos do pai no circo

Leo e Antonio, filhos mais velhos de Domingos Montagner, de 16 e 13 anos, respectivamente, começaram a seguir os passos do pai no circo e na arte. Os jovens são herdeiros do ator que morreu afogado no rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, no Sergipe, em 2016, com a acrobata e produtora cultural Luciana Lima.

Segundo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os herdeiros do ator passaram a integrar da trupe do Circo Zanini, da qual a mãe dos garotos faz parte como uma das sócias-fundadoras.

Leo participa da banda e assume o teclado, enquanto Antonio Montagner também se apresenta fazendo acrobacias, na companhia circense fundada pelo pai, com colegas, em 2004.

Luciana Lima e os herdeiros se engajaram recentemente em uma campanha para evitar que a lona do Circo Zanini fosse despejada de seu terreno fixo, em Cotia, São Paulo. O grupo lutou para que a perda não ocorresse durante o período da pandemia do coronavírus.

Intitulada Segue Zanini, a campanha foi levantada nas redes sociais com o objetivo de arrecadar cerca de R$ 60 mil, quase 90% do valor, que serviu para pagar os custos da estrutura com capacidade para 375 pessoas, mantendo-a no local.

A investida contou ainda com o apoio de artistas famosos como Denise Fraga e Dedé Santana. A equipe do circo começou a organizar apresentações online de números musicais e acrobáticos. O projeto contou também com a parceria do Governo do Estado de São Paulo.

Domingos Montagner morreu afogado enquanto nadava em Canindé São Francisco, junto de Camila Pitanga, com quem gravava cenas da novela Velho Chico.