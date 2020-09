Filmes para assistir na Globo · .

O fim de semana promete muita emoção e diversão para aqueles que optarem por aproveitar a folga acompanhando maratonas de filme na TV. A Globo montou uma programação especial para agradar a todos os tipos de público. A seleção traz dramas para comover o público e comédias para entreter o telespectador. Prepare a pipoca!

A maratona começa com o drama Histórias Cruzadas (2011) no Supercine, exibido à 0h50. Durante a segregação racial dos anos 1960, a jornalista Skeeter Phelan (Emma Stone) causa um alvoroço em uma cidade do Mississippi ao decidir retratar em um livro as histórias das empregadas negras que trabalham na vizinhança. Mesmo abandonando as próprias famílias para cuidar dos filhos das patroas, as domésticas eram tratadas com desprezo e preconceito.

Ao dar voz às trabalhadoras que sempre foram ignoradas pela sociedade, Skeeter vai descobrindo experiências emocionantes e chocantes vividas por cada uma delas. A força da mulher negra é evidenciada em muitas cenas, assim como o racismo sofrido por elas. No elenco também estão Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Ahna O’Reilly. Confira o trailer:

Na sequência, às 2h30, o Corujão exibe Permitidos (2016). A comédia romântica argentina conta a história de Camila (Lali Esposito) e Mateo (Martin Piroyansky), namorados que se amam e vivem juntos. Uma noite, enquanto eles jantam com um casal de amigos, surge o tema dos “permitidos”. Cada um menciona seu famoso eleito (e inatingível) com quem teria uma noite de amor.

Dias mais tarde, acidentalmente, Mateo conhece a sua permitida. Mas esta surpresa agradável pode-se tornar o oposto: o encontro desencadeia uma longa série de complicações que impedirão Mateo e Camila de estarem juntos. Os dois terão de rever muitas coisas e superar obstáculos absurdos que surgirão com a aparição dos “permitidos” em suas vidas. Assista ao trailer:

A partir das 3h55, o filme Cloud 9 – Desafio Final (2014) assume a programação. Na trama, Kayla Morgan (Dove Cameron) é uma atleta promissora, porém irresponsável, que acaba sendo afastada de sua equipe de snowboard.

Ela se aproxima de Will Cloud (Luke Benward), campeão do esporte que teve a carreira precocemente encerrada por causa de uma queda. Treinando juntos, os dois tentam esquecer a implicância mútua e voltar à ativa. Kayla esforça-se para ser mais profissional, e Will luta para recuperar sua autoconfiança. Veja o trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=CYWyxTdS6S8

Filme de domingo na Globo

A Temperatura Máxima promete muitas risadas com Minha Mãe É Uma Peça 2 (2016). Na sequência, dona Hermínia (Paulo Gustavo) surge rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, a mãe superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, já que Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) decidem sair de casa.

Para balancear a situação, o primogênito Garib (Bruno Bebianno) chega com o neto na casa da mãe. Ela ainda recebe uma longa visita da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York. Também estão no elenco Alexandra Richter e Herson Capri. Confira o trailer:

Já à noite, às 22h50, o Domingo Maior exibe o suspense Caçada Mortal (2014). Na trama baseada em uma série de livros de mistério de Lawrence Block, Matt Scudder (Liam Neeson) é um ex-policial que agora trabalha como investigador privado, muitas vezes agindo fora da lei.

Com uma certa relutância, ele aceita ajudar o traficante de drogas Kenny (Dan Stevens), que está atrás do homem que sequestrou e matou sua mulher. Não demora muito para que Matt descubra que o procurado já havia cometido este tipo de crime. Assista ao trailer:

Em seguida, à 0h40, o longa francês Esquadrão de Elite (2017) invade o Cinemaço. Inspirado na série britânica que fez sucesso dos anos 1970, a história traz um grupo de elite da polícia inglesa especializado em prender criminosos ligados aos roubos a bancos e joalherias.

Agora, o desafio é prender um antigo rival que se aliou a um violento mafioso. O problema é que, paralelamente, eles terão de se esforçar para esconder os métodos contraditórios da corporação. No elenco, estão Jean Reno, Caterina Murino, Jess Liaudin, Alban Lenoir, Stefi Celma e Stephen Scardicchio. Veja o trailer:

A maratona do fim de semana termina com Trovão Tropical (2008) no Corujão, exibido às 2h20. Tugg Speedman (Ben Stiller), Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.) e Jeff Portnoy (Jack Black) são grandes astros de Hollywood que acertaram suas presenças em Trovão Tropical, novo filme do diretor inglês Damien Cockburn (Steve Coogan). O projeto é a adaptação da biografia de 4 Folhas Tayback (Nick Nolte), um veterano da Guerra do Vietnã.

A equipe vai ao próprio Vietnã para realizar as filmagens, mas logo o ego dos atores causa problemas. Tentando controlar o trio, Damien decide rodar as cenas em plena floresta, sem imaginar os perigos de sua decisão. Sem assistentes, comitivas ou celulares, o elenco se depara com um bando de traficantes. Confira o trailer:

