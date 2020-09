Fina Estampa – Capítulo de Quinta-Feira (03/09): Pereirinha se declara para Griselda

A Globo exibe nesta quinta-feira, 03/09, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Henrique avisa a Danielle que Celina levou Pedro Jorge até a Fio Carioca. Paulo tenta convencer Esther a deixar Pedro Jorge conhecer Vitória. Enzo é chamado para fazer uma campanha como modelo.

Quinzé reconhece a mulher que o dopou. Wallace chama Dagmar para fotografar com ele. Alberto explica a Guaracy por que implica com a cozinheira do Tupinambar.

Pereirinha revela que a única mulher de quem gostou foi Griselda. Álvaro e Zambeze ficam satisfeitos com o sucesso do concurso. O delegado Paredes coloca Quinzé frente a frente com a mulher que participou do atentado contra sua vida.

Fina Estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35