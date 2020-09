Fina Estampa – Capítulo de Terça-Feira (08/09): Marilda ameaça Tereza Cristina

A Globo exibe nesta terça-feira, 08/09, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Pereirinha afirma a Tereza Cristina que não foi o autor do roubo. Danielle se defende diante do juiz. Marilda ameaça contar para a polícia tudo o que sabe sobre Tereza Cristina.

Patrícia avisa à mãe que ela e o irmão vão morar com Griselda. O delegado Paredes intercepta uma ligação entre Ferdinand e Tereza Cristina. Íris e Alice compram um caminhão. Danielle tem seu diploma cassado.

Teodora avisa a Quinzé que vai embora e pede para ficar um dia com Quinzinho. Marilda se amedronta quando Tereza Cristina pede para ficar sozinha com ela na mansão. A loura misteriosa tenta falar com Ferdinand. Griselda encontra Teodora aos prantos.

Fina Estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35