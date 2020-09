Final capenga de Fina Estampa na Globo ganha explicação na Netflix; entenda · .

Apesar de o final de Fina Estampa ser capenga em alguns pontos e não solucionar todos os mistérios da trama, o espectador tem como sanar sua curiosidade sobre a trama de Aguinaldo Silva. Em 2013, o mordomo da novela das nove ganhou um filme, e o título está disponível no Netflix. Ou seja, os segredos da novela estão a um play de distância.

Em Crô: O Filme (2013), além de Marcelo Serrado voltar a interpretar o papel do ex-mordomo, Marilda (Kátia Moraes) e Baltazar (Alexandre Nero) seguem na missão de servirem o milionário. Com a suposta morte da vilã, o fiel escudeiro de Tereza Cristina recebe metade da fortuna dos Buarque Siqueira.

O enredo se passa alguns anos depois do final de Fina Estampa, e Crô se sente sem rumo já que sua “rainha do nilo” foi dessa para melhor. O ex-mordomo até tenta a sorte em outras carreiras, como cantor em uma boate burlesca e dono de salão de beleza, mas o seu destino é ter uma patroa ao seu lado.

Seguro de que sua razão de vida é servir uma “filha de Osíris”, o tio de Vanessa (Milena Toscano) cria um concurso para descobrir quem será a sua próxima patroa. Mas, além de trazer uma nova história sobre Crô, Aguinaldo Silva aproveita a trama para explicar momentos que não ficaram tão claros no folhetim das nove.

Paixão escancarada

Apesar de não admitir seu amor por Baltazar durante o folhetim, Crô dá cantadas mal intencionadas para o motorista durante todo o filme. Em uma das cenas, o personagem aparece deprimido e pede ao brutamontes que se junte a ele na cama.

No entanto, o pai de Solange (Carol Macedo) só admitirá que sente algo pelo ex-mordomo no fim do filme. O personagem de Marcelo Serrado subirá ao altar com o namorado Jean-Jacque (Carlos Machado), mas será sequestrado pelo “zoiudo”. Juntos, eles viajarão para o Egito.

Namorado de Crô

Um dos mistérios que perdura durante toda a trama de Fina Estampa é a identidade do namorado de Crô. No capítulo final da novela das nove, o mordomo se recusa a dizer quem é e afirma que vai esconder o segredo de todos.

O misterioso amor é Jean-Jacque (Carlos Machado), irmão gêmeo de Ferdinand (Carlos Machado). A ausência do bonitão em parte do enredo da novela e do filme também é explicada na trama: o galã é mergulhador em uma plataforma de petróleo e passa pouco tempo em terra firme.

Querida mamãezinha

A devoção que Crô nutre pela mãe é mostrada em muitas cenas de Fina Estampa, mas só no filme o público vai saber mais detalhes sobre a matriarca da família Valério. Alzira (Ivete Sangalo) foi a primeira rainha a quem o personagem de Marcelo Serrado serviu.

No filme, o espectador descobre que o mordomo já foi de origem rica, mas seu pai fugiu com a amante e levou todo o dinheiro da família. Já a mãe morreu de aneurisma um pouco depois, imersa em uma banheira.

Morta e enterrada

Apesar de Tereza Cristina (Christiane Torloni) aparecer vivíssima no fim de Fina Estampa, não há menções sobre sua volta no filme de Crô. Até mesmo o ex-fiel escudeiro pouco fala da megera.

Em uma das cenas, uma das entrevistadas para ser a nova “rainha do nilo” diz que já foi amiga da megera, mas cortou vínculos depois que o escândalo de Carlota Valdez foi parar nos jornais. Bravo com o comentário, Crô a rebate e afirma que não comenta sobre ex-patroas. Isso que é companheiro, não é?

