Final Fantasy XVI: vazamento indica que o game está em produção há 4 anos

Novos relatórios apresentados por Jason Schreier, jornalista da Bloomberg conhecido por seu trabalho em antecipar eventos e notícias da indústria dos games, indicam que Final Fantasy XVI, novo jogo da franquia da Square Enix anunciado no último PS5 Showcase, já está em desenvolvimento por 4 anos e pode ser lançado muito antes do esperado.

Em uma transmissão realizada no podcast Triple Click, o jornalista mencionou que Final Fantasy XVI começou a ser criado no final de 2016, em uma data próxima do lançamento de Final Fantasy XV, sendo conduzido pela equipe responsável por Final Fantasy XIV Heavensward, MMO lançado em 2015. Dessa forma, tudo leva a crer que o time da Square que projeta os títulos ambientados na franquia foi distribuído entre FF XIV, XV e VII Remake, que chegou às lojas em 2020.

Com um período de quase 4 anos de serviços no game, é possível inferir que Final Fantasy XVI pode ter seu lançamento consequentemente antecipado, já que certamente, caso os rumores se confirmem, está em avançados estágios de desenvolvimento.

Final Fantasy XVI, dirigido por Hiroshi Takai e sob a supervisão do estúdio Creative Business Division 3 da Square Enix, chegará para o PlayStation 5 como exclusivo temporário, sendo distribuído para os PCs posteriormente.