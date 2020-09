Flamengo cai para o Ceará, é derrotado após 1 mês e perde chance de dividir a liderança

Depois de sete jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas, acabou a série positiva do Flamengo. A equipe visitou o Ceará no Castelão e perdeu por 2 a 0, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Otávio e Charles fizeram os gols após assistências de Vinícius.

Com o resultado, os rubro-negros estacionam nos 17 pontos e ficam na quarta posição, podendo ser ultrapassado por Palmeiras e Vasco ainda neste domingo. Além disso, perdem a oportunidade de igualar os 20 pontos do líder Internacional, que perdeu para o Goiás.

Já o time alvinegro, que vinha de duas derrotas consecutivas, vai a 13 pontos e figura na nona colocação.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Para a partida, Dome fez seis mudanças em relação à formação que começou o clássico com o Fluminense, sendo que Gerson estava suspenso e Filipe Luis e Arrascaeta ficaram de fora por questão física. Os outros que saíram foram Gabriel Batista, Rodrigo Caio e Diego.

César, Léo Pereira, Renê, Willian Arão, Michael e Vitinho foram a campo em seus lugares.

Do lado do Ceará, houve diversos retornos de jogadores que cumpriram suspensão contra o Inter (além do técnico Guto Ferreira: Bruno Pacheco, Samuel Xavier, Luiz Otávio e Leandro Carvalho.

Tiago e Gabigol durante disputa de bola entre Ceará e Flamengo Gazeta Press

Ceará 2 x 0 Flamengo

GOLS: Luiz Otávio e Charles (Ceará)

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho e Charles; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves), Vinicius (Lima) e Fernando Sobral; Cleber. Técnico: Guto Ferreira

FLAMENGO: César; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão e Thiago Maia (Diego); Michael (Pedro), Éverton Ribeiro e Vitinho (Lincoln); Gabriel Barbosa. Técnico: Domènec Torrent

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

É a primeira derrota do Flamengo desde 12 de agosto, quando levou 3 a 0 do Atlético-GO, pela segunda rodada. Desde então, tinham sido 5 vitórias e 2 empates

O Ceará vinha de duas derrotas seguidas na Série A – para Santos e Internacional

Flamengo sofreu 13 gols e tem a 4ª pior defesa do Brasileirão

Luiz Otávio e Charles marcaram pela 1ª vez nesta edição do campeonato

O Ceará encerrou um jejum de 276 minutos sem gols no Brasileirão (sem contar acréscimos)

Finalizações: Ceará 8 x 11 Flamengo

Posse de bola: Ceará 37,2% x 62,8% Flamengo

Fla cria mais em 1º tempo sem gols

O Flamengo teve mais posse de bola (62,1%) e finalizou mais vezes (8 a 4) em uma etapa inicial que não foi empolgante de ambos os lados.

Charles até assustou César nos primeiros minutos, mas o time da casa não faria muito mais ao longo do primeiro tempo. Pelos rubro-negros, Gabigol, duas vezes, e Michael teriam conclusões perto do alvo, assustando Fernando Prass.

Ceará resolve em 11 minutos

Na volta do intervalo, o time da casa abriu o placar aos 5min, com Luiz Otávio cabeceando após uma cobrança de escanteio de Vinícius. Seis minutos mais tarde, Vinícius cruzou na medida para Charles completar ao alvo.

O Flamengo foi para cima na sequência do jogo, mas criou pouco. Na mehor oportunidade, Vitinho parou em defesa de Prass, e Diego cabeceou para fora no rebote.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo por diferentes competições. O duelo do Flamengo da próxima rodada do Brasileirão, contra o Goiás, em casa, foi adiado.

Sábado, 19/9, 19h*, Red Bull Bragantino x Ceará (Brasileirão)

Quinta-feira, 17/9, 21h*, Independiente del Valle x Flamengo (Libertadores)

*horário de Brasília