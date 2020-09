Flamengo leva ‘baile’ em Quito e é massacrado por 5 a 0 pelo Independiente Del Valle com direito a gol de letra

O Flamengo levou um verdadeiro baile e foi massacrado por 5 a 0 pelo Independiente Del Valle, nesta quinta-feira, em Quito, pela 3ª rodada do grupo A da Conmebol Libertadores.

O atual campeão sul-americano viveu uma noite irreconhecível, sendo completamente dominado pela equipe equatoriana desde o 1º minuto de jogo e praticamente não levando perigo à meta defendida pelo goleiro Pinos.



Pressionando muito no 1º tempo, o Del Valle conseguiu seu primeiro gol em uma jogada maravilhosa.

Aos 40 minutos, o jovem Moisés Caicedo, de apenas 19 anos, saiu tabelando, fez corta-luz, recebeu na área e fuzilou cruzado para abrir o placar.

O domínio dos mandantes ficou expresso no número de finalizações da etapa inicial: 9 do Del Valle e só 1 dos brasileiros.

No 2º tempo, Domènec Torrent tentou fazer o Fla reagiu tirando Diego e colocando Bruno Henrique.

No entanto, o baile equatoriano seguiu…

Logo aos 4, Preciado recebeu no bico da grande área e acertou um chute espetacular para estufar as redes de César, que pulou, mas em vão.

Insaciável, o Del Valle continuou pressionando, enquanto o clube rubro-negro ficava cada vez mais perdido em campo.

Aos 13, o artilheiro Gabriel Torres foi acionado na grande área, deu corte em Rodrigo Caio e finalizou colocado para fazer 3 a 0.

Dome tentou fazer mais mudanças, mas sem qualquer efeito. Enquanto isso, Miguel Ángel Ramírez mandava o Del Valle seguir em cima, buscando mais gols.

E o tento mais bonito sairia aos 37 minutos: Beder Caicedo desceu como um raio pela esquerda e cruzou rasteiro para Sánchez dar de letra, no meio das pernas de César.

GOLAÇO!

Mas ainda cabia mais: no último ataque da partida, Beder Caicedo arrancou e, da entrada da área, bateu rasteiro no cantinho.

5 a 0, fora o baile!

Com o resultado, o time equatoriano vira líder isolado do grupo A, com 9 pontos em 3 jogos e 100% de aproveitamento.

O Flamengo, por sua vez, é vice-líder, mas registra agora sua 1ª derrota na edição 2020 da Libertadores.

Gabriel Torres comemora após marcar para o Del Valle sobre o Flamengo Getty Images

Independiente Del Valle-EQU 5 x 0 Flamengo

GOLS: Independiente Del Valle: Moisés Caicedo, Preciado, Gabriel Torres, Sánchez e Beder Caicedo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinos; Preciado, Schunke, Segovia e Beder Caicedo; Pellerano, Moisés Caicedo e Faravelli (Mera); Guerrero (Sánchez), Murillo (Ortiz) e Gabriel Torres (Montaño) Técnico: Miguel Ángel Ramírez

FLAMENGO: César; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson (Thiago Maia), Diego (Bruno Henrique), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Pedro); Gabigol Técnico: Domènec Torrent

4º gol de Moisés Caicedo em 14 jogos pelo Del Valle na temporada

O Del Valle teve 59% de posse de bola no 1º tempo

O Del Valle finalizou muito mais que o Flamengo no 1º tempo: 9 contra 1

Das 9 finalizações do Del Valle no 1º tempo, 6 foram no gol

3º gol de Preciado em 13 jogos pelo Del Valle na temporada

12º gol de Gabriel Torres em 15 jogos pelo Del Valle na temporada

2º gol de Sánchez em 15 jogos pelo Del Valle na temporada

2º gol de Beder Caicedo em 15 jogos pelo Del Valle na temporada

O Del Valle terminou o jogo com 20 finalizações, contra só 5 do Flamengo

4ª derrota do técnico Domènec Torrent em 11 jogos pelo Flamengo

Classificação

Grupo A

1. Independiente Del Valle: 9 pontos em 3 jogos

2. Flamengo: 6 pontos em 3 jogos

3. Júnior Barranquilla: 0 ponto em 2 jogos

4. Barcelona de Guayaquil: 0 ponto em 2 jogos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana pela Libertadores.

Terça-feira, 22/09, 19h15*, Barcelona de Guayaquil x Flamengo

Terça-feira, 22/09, 21h30*, Júnior Barranquilla x Independiente Del Valle

*horário de Brasília