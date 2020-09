Flamengo tem mais dois casos de COVID-19 no Equador, agora fora do elenco

O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira, que tem mais dois casos confirmados de COVID-19 em sua delegação no Equador, onde enfrenta nesta terça-feira o Barcelona-EQU, no Equador, pela Conmebol Libertadores. A partida terá transmissão, ao vivo, do FOX Sports nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A Libertadores chega à sua quarta rodada da fase de grupos com cobertura total em ESPN.com.br e ESPN Brasil e com transmissão de SEIS partidas ao vivo nos canais FOX Sports (veja quais abaixo).

Depois de sete jogadores, agora testaram positivo para a doença o médico Márcio Tannure e Juan Santos, que é integrante do departamento de futebol rubro-negro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o médico Márcio Tannure e Juan Santos, integrante do departamento de futebol, apresentaram sintomas da Covid-19 na última segunda-feira (21). Os dois passaram por testes e o resultado foi positivo”, anunciou o clube.

Márcio Tannure, médico do Flamengo Flickr: crflamengo

Segundo o comunicado, os dois estão isolados na concentração do Flamengo, assim como os jogadores também infectados. São eles: os laterais Isla, Filipe Luís e Matheuzinho, o meia Diego e os atacantes Bruno Henrique, Michael e Vitinho.

De acordo com o protocolo médico previsto no regulamento da Libertadores, a comissão médica da Conmebol dará suporte ao Flamengo na partida contra o Barcelona. No banco de reservas, o clube terá à disposição seus dois fisioterapeutas.

Veja, abaixo, dias e horários da quarta rodada da Libertadores da América e os jogos com transmissão dos canais FOX Sports

Terça-feira, 22 de setembro

Grupo A

19h15 – Barcelona de Guyaquil-EQU x Flamengo – Transmissão do FOX Sports

19h15 – Junior de Barranquilla-COL x Independiente Del Valle-EQU – Transmissão do FOX Sports

Grupo B

19h15 – Tigre-ARG x Bolívar-BOL

Grupo D

21h30 – LDU-EQU x São Paulo

21h30 – Binacional-PER x River Plate-ARG

Grupo F

19h15 – Estudiantes de Mérida-VEN x Nacional-URU

Quarta-feira, 23 de setembro

Grupo B

21h30 – Guaraní-PAR x Palmeiras – Transmissão do FOX Sports

Grupo C

19h15 – Athletico-PR x Colo-Colo-CHI – Transmissão do FOX Sports

Grupo E

21h30 – Internacional x Grêmio

21h30 – América de Cali-COL x Universidad Católica-CHI – Transmissão do FOX Sports 2

Grupo F

21h30 – Alianza Lima-PER x Racing-ARG

Grupo G

19h15 – Defensa y Justicia-ARG x Olimpia-PAR – Transmissão do FOX Sports 2

Grupo H

19h15 – Caracas-VEN x Libertad-PAR

Quinta-feira, 24 de setembro

Grupo C

19h – Jorge Wilstermann-BOL x Peñarol-URU

Grupo G

23h – Delfín-EQU x Santos

Grupo H

21h – Independiente de Medellín-COL x Boca Juniors-ARG

*Horários de Brasília