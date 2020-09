Flamengo vence Fluminense e se consolida na vice-liderança; Gabigol vira maior artilheiro do país

O Flamengo dominou o jogo venceu o rival Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 9ª rodada do Brasileiro.

O resultado ratifica a ótima fase da equipe comandada por Domènec Torrent, que chegou ao 4º triunfo consecutivo e ao 7º jogo sem derrota na Série A.



Destaque também para Gabigol, que voltou a marcar e tornou-se o maior artilheiro do Brasil na temporada, com 16 gols (ele está empatado com Léo Gamalho, do CRB).

Em campo, o Fla dominou completamente o 1º tempo e construiu o placar com naturalidade.

Aos 8 minutos, Isla cruzou, Arrascaeta cabeceou e Muriel fez grande defesa. No rebote, porém, Filipe Luís apareceu livre e soltou um petardo para balançar as redes.

O Rubro-Negro seguiu mandando no jogo e ampliou aos 34, em um lance bastante parecido com o do tento inicial.

Após cobrança de falta de Arrascaeta, Muriel espalmou e “entregou” o rebote a Gabigol, que soltou a perna esquerda para anotar seu 5º gol nos últimos 5 jogos.

Na 2ª etapa, Odair Hellmann voltou com Fred no lugar do inoperante Fernando Pacheco, que pouco apareceu em campo.

O Flamengo, por sua vez, claramente reduziu seu ritmo, aproveitando a boa vantagem no placar e especulando mais em contra-ataques.

Aos 16, justamente em uma rápida puxada, Gabigol deixou Arrascaeta em ótima condição para fazer o 3º, mas o uruguaio chutou fraco e Muriel pegou.

Depois, aos 29, Gabigol foi lançado na corrida e tentou encobrir Muriel com um leve toque, só que mandou no peito do arqueiro tricolor.

Nos acréscimos, o Fluminense diminuiu: em cobrança de escanteio, Digão subiu bem e testou sem chance de defesa para Gabriel Batista.

Mas a reação parou por aí.

Com o triunfo, o Rubro-Negro passa o São Paulo, que só empatou com o Red Bull Bragantino, e se consolida na vice-líderança, empatado em 17 pontos com o líder Internacional, que ainda joga nesta rodada.

Gabigol comemora após marcar para o Flamengo sobre o Fluminense Getty Images

Fluminense 1 x 2 Flamengo

GOLS: Fluminense: Digão Flamengo: Filipe Luís e Gabigol

FLUMINENSE: Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e Egídio; Yuri (Yago Felipe), Dodi, Michel Araújo (Caio Paulista) e Nenê (Luiz Henrique); Wellington Silva (Marcos Paulo) e Fernando Pacheco (Fred) Técnico: Odair Hellmann

FLAMENGO: Gabriel Batista; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Thiago Maia (Michael), Gerson, Diego (Willian Arão), Everton Ribeiro (Ramon) e Arrascaeta (Vitinho); Gabigol Técnico: Domènec Torrent

6º Fla-Flu da temporada

2º gol de Filipe Luís em 21 jogos pelo Flamengo na temporada

16º gol de Gabigol em 22 jogos pelo Flamengo na temporada

5º gol de Gabigol nos últimos 5 jogos do Flamengo no Brasileiro

1º gol de Digão em 15 jogos pelo Fluminense na temporada

4ª vitória seguida do Flamengo no Campeonato Brasileiro

7º jogo seguido sem derrota do Flamengo na temporada

3º jogo seguido do Fluminense sem vitória no Brasileiro

Classificação

– Fluminense: 9º lugar, com 11 pontos

– Flamengo: 2º lugar, com 17 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

Domingo, 13/09, 16h*, Fluminense x Corinthians

Domingo, 13/09, 18h*, Ceará x Flamengo

*horário de Brasília