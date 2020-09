Flávia Alessandra celebra 18 anos de O Beijo do Vampiro

Dias atrás, Flávia Alessandra relembrou os 18 anos da novela O Beijo do Vampiro, que estreou no horário das sete, na Globo, em 2002. Pelas redes sociais, a atriz aproveitou um dia de #TBT para elogiar a novela escrita por Antonio Calmon, pedindo por uma reprise.

“Hoje é dia de #TBT e ontem fez 18 anos da estreia de ‘O Beijo do Vampiro’, novela que vivi minha terceira Lívia! Tema tão atual. Adoraria ver no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Quem aí concorda?“, escreveu Flávia Alessandra na legenda da publicação.

No clique, cenas do primeiro capítulo do folhetim, com participações de Tarcísio Meira (Bóris), Alexandre Borges (Rodrigo), Marco Ricca (Augusto) e Thiago Lacerda (Beto).

Nos comentários, os seguidores elogiaram trama e atriz. “Me inspirei na Pandora [Juliana Lohman] pra batizar uma gatinha que tive na época… Ótima novela!“, contou um fã da produção. “Ah, eu amo essa novela, marcou muito, pena que ainda não foi reprisada“, lamentou outro.

“Eu também nunca esqueci dessa novela. Eu era uma criança quando passou. Adoraria ver no ‘Vale a Pena Ver de Novo’“, revelou mais um. “Ah, tudo pra mim! TBT de respeito! Por que choras, Bella Swan? Crepúsculo brasileiro que amo“, divertiu-se ainda outro.

Confira: