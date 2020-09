Flávia Alessandra ostenta boa forma em maiô cavado e fãs ficam surpresos

Aos 46 anos, Flávia Alessandra tem um corpo de causa inveja. Recentemente, a atriz apareceu deslumbrante em um registro, usando um maiô cavadíssimo, todo estampada, aproveitando um dia de sol.

Como era de se esperar, foram só elogios nos comentários da foto. “Que fotão! Amei esse maiô“, comentou uma. “Essa mulher é um arraso”, falou outra. “Perfeita“, opinou uma terceira.

Mas infelizmente é possível encontrar haters entre os que acompanham suas fotos nas redes sociais. Flávia a acabou recebendo uma crítica de um seguidor que observou a “falta de bumbum” da atriz.

O comentário foi feito no Instagram e acabou parando no Twitter da própria atriz. “Você é linda, mas sem nenhuma bunda“, escreveu na mensagem. Usando bom humor e muito deboche, a loira aproveitou para criticar o comentário com uma foto na academia.

Na legenda, Flávia Alessandra ironizou em inglês: “Brasil, estou devastada“. A publicação feita pela atriz é uma inspiração em uma postagem feita por Lady Gaga quando cancelou o show que faria no Rock in Rio, em 2017.

Nos comentários, seus admiradores falaram sobre o caso. “Quem disse que a beleza está na bunda? Nada mais lindo que a beleza interior. Coisa que muita gente não tem“, sentenciou um.

Confira: