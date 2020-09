Flávia Alessandra surge de fio-dental e fãs vão ao delírio

Dona de um corpão, Flávia Alessandra fez seus seguidores do Instagram babarem ao surgir de maiô fio-dental. Empinando o bumbum, a atriz posou na beira da piscina de uma pousada em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Publicando uma lembrança das suas miniférias no local, a artista fez a pose em um cenário cheio de azul, assim como o seu maiô. “Azul é a cor mais quente”, legendou.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Minha ídola é perfeita“, afirmou uma fã. “Que linda a deusa grega na Grécia de Arraial”, brincou outra. “Mas é linda”, disse uma terceira. “A mulher mais charmosa encantadora de toda a rede Globo“, escreveu mais uma.

Vale lembrar que Alessandra foi embora de Arraial do Cabo na última segunda-feira (31). “Até logo, meu Arraial!,” despediu-se a famosa com uma publicação. A atriz já voltou a gravar a novela Salve-se Quem Puder.

Nos Stories do Instagram, a global mostrou os bastidores das gravações da trama. Em um registro, Flávia Alessandra revelou que estava fazendo uma cena com Juliana Paiva, Leopoldo Pacheco e Sophia Abrahão.