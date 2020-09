Flavia Pavanelli impressiona ao fazer ‘tour’ por sua mansão com quarto e closet imensos · .

Após testar positivo para Covid-19, Flavia Pavanelli foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (14) ao fazer um ‘tour’ por seu quarto e closet. Os fãs ficaram impressionados com o tamanho dos cômodos, que além de imensos, contam com móveis luxuosos e coleções de roupas, sapatos e acessórios.

No vídeo, a atriz da novela As Aventuras de Poliana (2020), do SBT, mostrou a enorme quantidade de bolsas e sapatos de sua grife própria, organizados em armários com vidro e espelho. Ela exibiu também joias, óculos escuros, maquiagens e looks de marca. Os móveis, como ela explicou, são todos personalizados.

“Uso muito meu quarto como cenário [dos vídeos], foi uma coisa muito pensada para o meu bem-estar, conforto, para o meu dia a dia, mas também para compor meu trabalho”, contou ela, que já foi atacada após publicar um vídeo sem maquiagem.

Não demorou muito para que os admiradores da ex-namorada de Biel se manifestassem sobre o vídeo com comentários divertidos. Muitos brincaram que o espaço parecia vitrine de loja, por exemplo. “Foi meio realmente o que eu quis, para que eu pudesse ver tudo e ficasse prático”, respondeu ela.

O quarto é todo em tons claros, mais focado no branco, e tem uma cama enorme, além de um lustre “imponente”, como ela mesma descreveu. “Aconchegante e chique”, resumiu.

Assista ao vídeo completo abaixo e confira a repercussão no Twitter:





o quarto da flavia pavanelli é maior q minha casa toda pic.twitter.com/kAYwvRteUK

— amy santiago (@tuit3r4) September 13, 2020

você me acha exagerada e consumista? olha quanta esponja de maquiagem a flavia pavanelli tem pic.twitter.com/zaIJjk1SVA

— fangirl de joel mchale (@bomdiasophia) September 13, 2020

scrr o quarto da flávia pavanelli pic.twitter.com/HHWZF8U1AK

— gabi filha da flordelis (@swtryder) September 14, 2020

O vídeo do quarto da Flávia Pavanelli me chamou de pobre umas 100 vezes

— waguinho (@wagnerfchaves) September 14, 2020

oq a Flávia Pavanelli tem de roupa eu tenho de ansiedade🥰🥰🥰🥰🥳

— hi lorena🏳️‍🌈⃤ (@arrobatribomaia) September 14, 2020

Sonho: quarto da Flávia Pavanelli 🤩🥳

Realidade: beliche com as madeira véia, rangendo a cada movimento com risco de desabar 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/65WrN87RQJ

— j920as (@js0920a) September 14, 2020

dps do tour pelo quarto da Flavia Pavanelli n me venham com papo de dinheiro n traz felicidade

— Luisa BaPtista (@luisabaptistat) September 14, 2020

