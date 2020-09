Flay expõe insatisfação com foto postada por Guilherme Napolitano e ex-BBB reage

Recentemente, Guilherme Napolitano publicou uma foto de um passeio de barco ao lado dos ex-BBBs Flayslane, Felipe Prior e Lucas Chumbo. Porém, parece que a cantora não gostou muito do registro escolhido…

“Que foto, hein Guilherme Napolitano? (risos) Me favoreceu super… Na minha cara estampado o medo de cair“, escreveu Flay nos comentários da publicação. Logo em seguida o modelo rebateu: “Flay, você nunca está satisfeita (risos). Sem drama, fia“.

Cabe lembrar que a morena passou recentemente por mais um procedimento estético. Dessa vez, ela optou por uma lipo de alta definição na barriga. Na época, ela compartilhou com seus seguidores a satisfação com o resultado.

“Eu queria muito esperar o resultado definitivo pra contar, mas não dou conta, sou muito ansiosa e bocuda como vocês bem sabem. Tem alguns dias que eu fiquei sumidinha e foi pra fazer uma LAD. Shape de quem treina há anos“, disparou ela.

“E olha que isso não tá nem perto do resultado final porque tem poucos dias. Antes de ter meu filho, eu me cuidava muito, fazia muita dieta e treinava bastante… Depois que eu engravidei, meu foco mudou completamente“, explicou.

“Meu filho passou a ser a prioridade, depois o meu trabalho, e o shape foi mudando. Após sair do BBB, essa falta de tempo triplicou, minha vida mudou totalmente. Trabalho muito, graças a Deus, me mudei pra São Paulo, estou totalmente focada em planejar minha carreira musical, minha marca, compor, gravar e no meio de tudo não consegui ter uma rotina de alimentação e exercícios“, complementou.

Confira: