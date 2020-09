Flor do Caribe – Capítulo de Sábado (05/09): Alberto choca Ester

A Globo exibe neste sábado, 05/09, mais um capítulo da novela Flor do Caribe. Confira o resumo:

Dom Rafael orienta Duque. Alberto engana Dionísio e diz ao avô que os diamantes foram entregues a Dom Rafael. Cassiano tenta fugir, mas é pego pelos capangas de Dom Rafael.

Lino pede a Veridiana sigilo sobre sua costura. Dionísio expulsa Candinho de sua casa. Hélio e Donato discutem. Hélio confessa a Juliano que não quer ser pescador como seu pai. Chico confronta Alberto e afirma que não acredita nele.

Donato descobre que Hélio saiu de carro sem sua permissão e vai atrás do filho. Donato humilha Hélio. Ester fica tensa com a demora de Cassiano. Alberto chega no lugar de Cassiano e assusta Ester.

Flor do Caribe

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35