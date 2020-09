Flor do Caribe – Capítulo de Terça-Feira (08/09): Alberto pede Ester em casamento

A Globo exibe nesta terça-feira, 08/09, mais um capítulo da novela Flor do Caribe. Confira o resumo:

Dadá convoca a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se surpreende ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua tentando fugir.

Dadá anuncia que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque. Ester decide que o nome de seu filho será Samuel. Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca.

Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.

Flor do Caribe

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após Malhação, e sábado, depois do Caldeirão

Horário: 18h35