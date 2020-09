Flordelis promovia sexo através da igreja e obreiro revela todos os detalhes

As acusações contra a deputada Flordelis estão ganhando cada vez mais força e, desta vez, um homem de 48 anos fez revelações inéditas sobre tudo que se passava na igreja comandada por ela, que é pastora e cantora evangélica.

De acordo com o jornal Extra, ele é um antigo frequentador da congregação e afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que a pastora atraía fiéis até o local sagrado para manter relações sexuais com eles em sua casa.

O rapaz, que preferiu não se identificar, disse que era obreiro e chegou a frequentar a casa da deputada, no bairro do Rocha, no Rio de Janeiro, mas após um período de convivência, acabou percebendo tudo que rolava.

Segundo ele, “pessoas que frequentavam os cultos eram atraídas para a casa” para se relacionar sexualmente com ela, mesmo depois de casada com o pastor Anderson. Para completar, a testemunha também foi seduzida.

Em duas ocasiões, ela o atraiu, mas acabou sendo dispensada por ele, que se recusou a ter relações sexuais com a pastora. Procurada pelo Extra, Flordelis disparou: “Que ele (testemunha) prove isso. É mentira. Isso nunca existiu”.

Vale lembrar que, na internet, um vídeo antigo de uma entrevista de Flordelis com Xuxa Meneghel acabou viralizando.

Nele, a mulher falava sobre sua trajetória como mãe adotiva de várias crianças e teve a idade questionada pela apresentadora. ao falar que estava com 41 anos de idade, Xuxa se mostrou impressionada e teve a melhor reação possível.

