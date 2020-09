Flordelis recebe pregação inesperada de Inês Brasil após assassinato

A deputada Flordelis foi indiciada como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, e vem sendo o assunto do momento nas redes sociais. Diante disso, ela recebeu um conselho de ninguém menos que Inês Brasil.

Em um vídeo que viralizou na web, a personalidade da mídia orientou: “Flordelis, se entrega em nome de Jesus. Para de correr, mostra que tu é mulher. Mostra que você é filha de Deus e aquela pessoa boa que você diz que é”.

Na sequência, ela mudou o tom e disparou: “Nunca é tarde para se arrepender diante de Deus. Tá nas mãos de Deus e nas leis. Por mim você passa o resto da vida na cadeia e vai se arrepender lá. Vamos então orar para que Deus tenha misericórdia de nós”.

Nos comentários, os internautas se divertiram com as imagens. “Eu queria entender o motivo da Inês Brasil não ser ministra da justiça ainda”, brincou um. “Eu procuro palavras para enaltecer a Inês Brasil e não encontro”, reagiu outro.

Vale lembrar que, também na internet, o vídeo antigo de uma entrevista de Flordelis com Xuxa Meneghel acabou viralizando.

Nele, a mulher falava sobre sua trajetória como mãe adotiva de várias crianças e teve a idade questionada pela apresentadora. ao falar que estava com 41 anos de idade, Xuxa se mostrou impressionada e teve a melhor reação possível.

Confira: