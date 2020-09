Fluminense vence Corinthians por 2 a 1 com dois gols de Nenê no Maracanã

O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um doblete do meia Nenê, que voltou a marcar após cinco jogos de jejum – Mateus Vital descontou para o Timão.

O resultado piora a crise no clube alvinegro, que demitiu o técnico Tiago Nunes na última sexta-feira e teve Dyego Coelho atuando como interino. Com apenas 9 pontos, a equipe do Parque São Jorge está fora da zona do rebaixamento apenas pelos critérios de desempate, mas a situação pode piorar na rodada.

Já o Tricolor se reencontra com a vitória e sobe para o 8º lugar, perto da zona de classificação para a Libertadores.

Em campo, o Fluminense começou dominando completamente o Corinthians e não demorou para abrir o placar.

Logo aos 8 minutos, Calegari chegou ao fundo e cruzou para Nenê finalizar. A bola bateu na zaga e voltou para o veterano, que, mesmo sentado, chutou de novo para o fundo das redes.

O Tricolor seguiu em cima, e, com o Corinthians completamente perdido em campo, a impressão era de que conseguiria ampliar rapidamente.

O Timão estava tão desorganizado que o técnico Dyego Coelho já fez alteração com 17 minutos: sacou Ederson, perdido em campo, e colocou o atacante Everaldo.

Com a alteração, a equipe paulista melhorou, e a partida ficou mais equilibrada, com os adversários dividindo as ações.

Por meio de boa cobrança de falta de Otero, o time alvinegro quase empatou, mas Muriel fez grande defesa e impediu.

No último lance do 1º tempo, Danilo Barcelos deu cabeçada perigosa, exigindo boa intervenção de Cássio.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Na volta do intervalo, Coelho voltou com Mateus Vital no lugar de Gustavo Silva para buscar o empate.

Todavia, a partida caiu de ritmo, e os dois times passaram a ter bastante dificuldade para criar chances, chegando só na bola parada.

Odair Hellmann também fez suas alterações, enquanto Coelho insistiu com mais mudanças. Mas a partida ficou bem feia e completamente sem emoção.

Dessa forma, o duelo se arrastou lentamento até os minutos finais, quando finalmente voltou a ter emoção.

Aos 43, Luiz Henrique tentou chute e a bola bateu na mão de Bruno Méndez, com o árbitro Bráulio da Silva Machado marcado pênalti.

Na cobrança, Nenê deslocou Cássio e ampliou para o Tricolor no Maracanã.

Nos acréscimos, Mateus Vital apareceu na pequena área e diminuiu o prejuízo alvinegro, mas já não havia mais tempo para reagir.

Nenê comemora após marcar para o Fluminense sobre o Corinthians LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Fluminense 2 x 1 Corinthians

GOLS: Fluminense: Nenê (1x pênalti) Corinthians: Mateus Vital

FLUMINENSE: Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão (Nino) e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson, Michel Araújo (Luiz Henrique) e Nenê; Wellington Silva (Ganso) e Marcos Paulo (Felippe Cardoso) Técnico: Odair Hellmann

CORINTHIANS: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel (Ramiro), Ederson (Everaldo) e Cantillo (Camacho); Otero, Gustavo Silva (Mateus Vital) e Jô Técnico: Dyego Coelho

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

16º e 17º gols de Nenê em 28 jogos pelo Fluminense no ano

4º e 5º gols de Nenê no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense

Fim da série de 5 jogos sem marcar de Nenê pelo Fluminense

Ederson foi substituído por opção técnica no Corinthians com só 17 minutos

Danilo Barcelos foi expulso pela 1ª vez pelo Fluminense logo em seu 1º jogo pelo time

3º jogo seguido sem vitória do Corinthians

Classificação

– Fluminense: 8º lugar, com 14 pontos

– Corinthians: 14º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Quarta-feira, 16/09, 21h30*, Corinthians x Bahia

Domingo, 20/09, 20h30*, Sport x Fluminense

*horário de Brasília