“Foi lindo de ver”, diz diretora de escola sobre volta às aulas no Rio de Janeiro

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região emitiu autorização para que as escolas do Rio de Janeiro reabrissem a partir desta segunda-feira (14). O Notícias Concursos já havia adiantado que a justiça permitiu volta às aulas nas instituições particulares, mas que a prefeitura aguarda STF.

O responsável pela permissão é o desembargador Carlos Henrique Chernicharo, que suspendeu uma liminar anterior que impedia a retomada.

Assim que saiu a decisão, o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do Município do Rio de Janeiro (Sinepe), divulgou uma nota reforçando a necessidade de seguir os protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades.

Entram nas exigências o uso de máscaras, assim como a troca delas a cada três horas, higienização constante de carteiras e escalonamento dos horários de entrada e saída dos alunos.

Escola particular do Rio de Janeiro relata sucesso no retorno

A Escola Nova foi uma das instituições que abriu suas portas logo após a permissão nesta amanhã, cercadas de cuidados. Em uma das unidades no Rio de Janeiro, regressaram as turmas do 1º, 4º, 5º, 8º e 9º do ensino fundamental, assim como do 3º do ensino médio.

“Estávamos superpreparados para a volta. Assim que avisaram que a data era dia 14 fizemos os reajustes finais e, neste domingo, tivemos só o trabalho de avisar aos pais e educadores. Foi muito bom, todo mundo curtindo, completamente à vontade por aqui”, relatou a diretora Verinha Affonseca.

Ademais, a diretora lembrou que o retorno não é obrigatório. “Volta quem quiser. Aqueles que não puderem ou não se sentirem confortáveis seguem tendo aulas de casa, com o mesmo conteúdo. Não vou me responsabilizar pela saúde de ninguém. Respeito muito a decisão de professores e alunos que preferirem não vir”, diz ela.

Medidas sanitárias

A escola, que tem 1 mil estudantes matriculados, recebeu apenas 110 alunos no primeiro turno desta segunda (14). Uma das razões é que no momento ocorre o escalonamento de níveis das turmas.

“Colocamos tapetes sanitizantes, fizemos aferição de temperatura, todos os filtros, pias e bebedores ganharam pedais. Temos monitores novos para aulas síncronas. Entrada e saída tiveram fila e e distanciamento. Foi lindo de ver”, conta Verinha.

De acordo com a diretora, ainda não funcionam a cantina e o serviço de van escolar por enquanto.

“Fizemos um trabalho de conscientização com as famílias. Pedimos para trazer lanche de casa eles comem em sala. Também os liberei do uniforme, a fim de que a roupa esteja sempre limpa e impecável, caso eles não tenham muitas unidades. Estou fazendo de tudo para evitar empecilhos nesta retomada”, continua a educadora.