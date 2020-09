Fome no Brasil aumentou 43,7% nos últimos anos

No biênio de 2017 e 2018, mais de um terço da população do Brasil apresentou grau de insegurança alimentar. Esse foi o maior índice registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 2004, quando o levantamento começou a ser feito. O Norte e Nordeste são as regiões em que menos de metade dos lares tinham garantia de alimentos.

De acordo com o estudo divulgado, 84,9 milhões de brasileiros moravam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar entre 2017 e 2018. A população estimada do Brasil é de 207,1 milhões de habitantes. Do total que tinha algum grau de insegurança alimentar, 10,3 milhões enfrentavam grau grave. Ou seja, não tinham acesso suficiente a alimentos e passavam fome. O número representa aumento de 43,7% quando comparada à pesquisa anterior, de 2013.

Os dados foram divulgados na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no Brasil, nesta quinta-feira (17), pelo IBGE. Os números representam a primeira vez na série histórica em que foi apresentada queda nos níveis de segurança alimentar dos brasileiros.

A insegurança alimentar é caracterizada por quando um lar do Brasil tem incerteza sobre ter acesso à comida futuramente ou quando apresentou diminuição na quantidade ou qualidade dos alimentos que consume. Quanto maior o índice de insegurança alimentar, menos frutas, hortaliças, aves, carnes, ovos, laticínios etc. são consumidos. A compra de arroz e feijão aumenta em lares com dificuldade de acesso a alimentos.