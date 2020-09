Jogador de futebol americano e astro da NFL (National Football League), a liga profissional nos Estados Unidos, Tom Brady revelou que não transa com a mulher, Gisele Bündchen, em dia de jogos. “Isso provavelmente está fora de questão”, contou ele durante entrevista ao podcast Armchair Expert, do ator Dax Shepard, na quinta-feira (10).

Após anos no elenco do time New England Patriots, que o ajudou a conquistar seis títulos de campeão do Super Bowl, Brady vestirá agora o uniforme do Tampa Bay Buccaneers. Ele foi o entrevistado por Shepard, que o fez abrir o jogo sobre sua intimidade com a mulher, uma das modelos mais famosas do mundo.

“Vou fazer uma única pergunta ao estilo Howard Stern”, começou o entrevistador, em referência ao radialista norte-americano conhecido pelo estilo polêmico e por questionar sobre as segredos picantes de celebridades sem o menor pudor. “Você faz amor com sua mulher em um dia de jogo ou isso está fora de questão?”, perguntou Dax.

O futebolista de 43 anos respondeu rindo. “Oh, cara, isso provavelmente está fora de questão. Eu não diria que provavelmente nunca aconteceu, mas não acho que seria o momento. Esse não seria o meu aquecimento pré-jogo”, confessou o esportista.

Gisele Bündchen e Tom Brady são casados desde 2009 e têm dois filhos juntos. O astro da NFL também é pai de outro menino, fruto de um relacionamento anterior, com a atriz Bridget Moynahan.

Em uma entrevista neste ano à revisa Page Six, o norte-americano declarou que enfrentou grandes discussões de relacionamento com Gisele, que estaria insatisfeita com a ausência do marido em casa.

“Ela sentiu que eu não estava fazendo a minha parte para a família. Reclamou que eu jogava a temporada toda e ela era quem ficava responsável por cuidar da casa e dos filhos. E que, mesmo quando os jogos acabavam, eu continuava a pensar nos meus treinos e em meus negócios. Foi aí que ela me perguntou quando é que eu começaria a ajudar nas tarefas de casa e levaria os filhos para a escola”, afirmou.

Após o imbróglio, o casal margarina conseguiu melhorar a relação e dividir melhor as obrigações dentro de casa, principalmente em relação ao cuidado com os filhos.

Confira uma foto da família de Gisele e Brady:





