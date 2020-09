Formalização do MEI na prática

Vamos te passar o passo a passo dos procedimentos para se formalizar um microempreendedor individual.

Portal do empreendedor

Acesse o portal do empreendedor:

Confira se a sua ideia de negócio está dentro das atividades permitidas para ser um MEI, de acordo com a lei 128/2008, pode verificar neste link do Sebrae sobre as atividades permitidas para ser MEI

Dentro do portal do empreendedor, busque pelo botão “formalize-se”

Após autorizar seus dados de usuário REDESIM, informe o nome fantasia da empresa, assim como as atividades.

Será solicitado que informe o CEP da sua residência e o CEP da empresa.

Documentação

Quantos aos documentos:

Precisará de comprovar o endereço;

Carteira de identidade (RG);

Declaração de Imposto de Renda ou Título de eleitor;

Um contato atualizado.

Obs.: Precisa estar em dia com a Justiça eleitoral.

Benefícios

A formalização MEI permite:

Benefícios do INSS (Aposentadorias, Seguro-maternidade, Cobertura em caso de afastamentos por motivo de doenças)

Acesso a créditos facilitados junto aos bancos, com juros menores do que os aplicados à pessoa física.

Cobertura da previdência social familiar;

Enquadramento no SIMPLES (falamos sobre o SIMPLES, se quiser conferir).

Pensamento empreendedor

A sua formalização além dos benefícios expostos, ainda permite que se engaje para criar valor à sua empresa, para que possa crescer e mudar o regime, conforme a sua expansão.

Esse processo está facilitado, já que os acessos online disponibilizam os cadastros.

Ainda pode verificar se no seu Estado há algum incentivo a mais para ser um microempresário, como em São Paulo, que há o programa empreenda fácil.

Formalize-se e comece a pensar nas estratégias para obter sucesso no seu negócio!