Formula E1 será primeira competição de barcos elétricos do mundo

Nesta sexta-feira (25), o fundador da Formula E e Extreme E anunciou a criação da primeira competição de barcos elétricos do mundo, a Formula E1.

O projeto da E1 ainda não foi concluído, mas a competição já conta com um protótipo de embarcação desenvolvido pela SeaBirds Technologies. Esses barquinhos, chamados RaceBirds, têm 4,8 metros de comprimento, pesam 380 quilos e comportam apenas o piloto. Eles podem atingir a velocidade máxima de 60 nós (111 km/h), e a bateria, com 30 kW/h, pode ser totalmente recarregada em 30 minutos.

O objetivo é desenvolver a ideia da competição o mais rápido possível, e atrair 12 equipes, que irão competir em uma série de finais de semana, com corridas de testes, qualificação e eventos eliminatórios. Um sistema de pontos será usado para determinar o campeão ao final da temporada.

Teríamos um piloto brasileiro?

A E1 deverá ser uma competição diretamente ligada à Formula Extreme E, de automobilismo off-road. A Extreme E foi lançada por Alejandro Agag e pelo ex-piloto brasileiro Gil de Ferran, e conta com competições no Senegal, Arábia Saudita, Nepal, Groenlândia e também no Brasil.

A competição escolheu esses países como estratégia para ressaltar o impacto das mudanças climáticas em regiões com climas bem distintos. Adicionalmente, as equipes deverão usar um antigo navio Royal Mail, restaurado e projetado para reduzir as emissões de CO2. Ele também será usado como um “padoque flutuante” para as equipes da E1.

A E1 está sendo co-desenvolvida pela SailGP, uma liga dedicada às corridas de veleiros, e já foi aprovada pelo UIM, o órgão internacional de governança de barcos a motor.

Os organizadores disseram que que os pilotos terão que ser velozes, mas também precisarão ser estratégicos. As corridas de testes e qualificação terão recarga ilimitada, mas nos eventos eliminatórios as paradas para reabastecimento serão restritas.

A primeira corrida da Formula Extreme E está agendada para o dia 23 de janeiro de 2021, mas não sabemos se a E1 está pronta para estrear até lá.