Fortnite: confira o poder da RTX com o Ray Tracing no game

A equipe do ElAnalistadeBits divulgou, em seu canal do YouTube, um vídeo de Fortnite apresentando as principais novidades das novas atualizações da RTX no battle royale. Nesta última quinta-feira, dia 17, a NVIDIA lançou um patch para suas placas que acrescentam os recursos de Ray Tracing e DLSS ao game, dando uma aparência muito mais natural e adicionando detalhes que, ao serem percebidos, mostram resultados incríveis.

Como é possível observar nas imagens, as novidades gráficas colocaram efeitos de luz e sombreamento em tempo real em Fortnite, deixando o jogo muito mais vivo e detalhado, mesmo com o visual cartunesco que o game possui. Sombras dinâmicas, reflexos em diversas superfícies como água e espelhos, são apenas alguns dos detalhes que surgem quando a placa RTX está ligada.

Agora, as RTX podem aproveitar todo o potencial do DLSS de redefinição de renderização baseado em inteligência artificial que, junto ao Ray Tracing, entregam visuais incríveis e muito mais ricos, tanto em questão de ambientação, skins ou efeitos em geral.

A NVIDIA confirmou que, para ter acesso aos novos recursos gráficos, é necessário ter uma GPU GeForce RTX 2060 ou superior, além do DirectX 12 instalado no computador.